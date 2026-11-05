MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Profitabler Ströer SE-Einstieg?

05.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.11.2023 wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 44,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,225 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 38,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,31 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ströer SE einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Den ersten Handelstag begann das Ströer SE-Papier bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net