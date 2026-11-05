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Profitabler Ströer SE-Einstieg?

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
38.80 EUR 0.70 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2023 wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 44,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,225 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 38,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,31 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ströer SE einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Den ersten Handelstag begann das Ströer SE-Papier bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: STRÖER

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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