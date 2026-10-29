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Lohnender Ströer SE-Einstieg?

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
36.04 EUR -0.64 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 38,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 261,780 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.481,68 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 28.10.2026 auf 36,22 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,18 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Ströer SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2,00 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: STRÖER

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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