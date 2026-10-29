MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 38,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 261,780 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.481,68 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 28.10.2026 auf 36,22 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,18 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Ströer SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2,00 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: STRÖER