Frühe Anlage

Vor Jahren in Talanx-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,66 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 337,154 Talanx-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 131,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.200,94 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 342,01 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Talanx belief sich zuletzt auf 34,22 Mrd. Euro. Der Talanx-Börsengang fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net