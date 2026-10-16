MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Talanx gewesen.

Am 16.10.2021 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 39,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,555 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 317,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 124,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 217,83 Prozent.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 31,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net