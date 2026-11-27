Rentable Talanx-Anlage?

Das wäre der Verdienst eines frühen Talanx-Einstiegs gewesen.

Am 27.11.2025 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 111,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,895 Talanx-Aktien. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 26.11.2026 120,59 EUR wert, da der Schlussstand 134,70 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +20,59 Prozent.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,22 Mrd. Euro gelistet. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net