MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Talanx-Einstiegs gewesen.
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Am 27.11.2025 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 111,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,895 Talanx-Aktien. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 26.11.2026 120,59 EUR wert, da der Schlussstand 134,70 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +20,59 Prozent.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,22 Mrd. Euro gelistet. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Talanx