MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Talanx eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 17.07.2023 wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Talanx-Papier an diesem Tag 53,00 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Talanx-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,679 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 111,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.037,74 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,38 Prozent angewachsen.
Talanx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,48 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Talanx
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Talanx Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.