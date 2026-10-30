MDAX-Wert TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TKMS thyssenkrupp Marine Systems von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,90 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 128,370 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.437,74 EUR, da sich der Wert eines TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiers am 29.10.2026 auf 89,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 14,38 Prozent gleich.

Am Markt war TKMS thyssenkrupp Marine Systems jüngst 5,66 Mrd. Euro wert. Am 20.10.2025 wagte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier bei 60,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net