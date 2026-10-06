MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende TRATON-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die TRATON-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen TRATON-Anteile an diesem Tag bei 19,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,556 TRATON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.697,67 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 05.10.2026 auf 33,58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 69,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 17,02 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die TRATON-Aktie bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net