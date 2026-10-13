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TRATON-Investition im Blick

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in TRATON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
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Heute vor 5 Jahren wurden TRATON-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,68 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 461,255 TRATON-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.525,83 EUR, da sich der Wert einer TRATON-Aktie am 12.10.2026 auf 33,66 EUR belief. Mit einer Performance von +55,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,73 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag der TRATON-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TRATON-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 TRATON Neutral UBS AG

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