MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

Investmentbeispiel

10.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TRATON-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,06 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 4,337 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,70 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 09.11.2026 auf 34,52 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,70 Prozent zugenommen.

TRATON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,89 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wagte die TRATON-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net