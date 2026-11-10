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Investmentbeispiel

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
35.00 EUR 1.44 EUR 4.29 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TRATON-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,06 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 4,337 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,70 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 09.11.2026 auf 34,52 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,70 Prozent zugenommen.

TRATON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,89 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wagte die TRATON-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
03.11.26 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research

Information

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