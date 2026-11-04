MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr eingebracht

TUI-Investment im Blick

04.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden TUI -Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 14,180 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,23 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 03.11.2026 auf 7,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,23 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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