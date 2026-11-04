MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 14,180 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,23 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 03.11.2026 auf 7,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,23 Prozent erhöht.
Am Markt war TUI jüngst 3,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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