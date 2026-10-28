MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 10 Jahren verloren

Lukratives TUI-Investment?

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das TUI-Papier an diesem Tag bei 32,48 EUR. Bei einem TUI-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 307,858 TUI-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 6,81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.097,13 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,03 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 3,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net