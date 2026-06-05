MDM Permian mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDM Permian hat am 05.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MDM Permian im vergangenen Geschäftsjahr 0,48 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 166,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MDM Permian 0,18 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net