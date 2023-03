MDR-Rundfunkrat wählt neuen Intendanten

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) will am Montag (10.00) über den künftigen Intendanten des Senders entscheiden. Einziger Kandidat für die Wahl in Leipzig ist der bisherige Verwaltungsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), der 54-jährige Ralf Ludwig. Der MDR-Verwaltungsrat hatte den Manager im Januar einstimmig als Nachfolger von Karola Wille vorgeschlagen. Sie ist noch bis Oktober MDR-Intendantin.

Ludwig ist seit 2015 Verwaltungsdirektor des ARD-Senders und hat damit einen der höchsten Posten dort inne. Für den MDR ist der Diplom-Kaufmann seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ludwig wurde 1968 in Borna bei Leipzig geboren. Ludwig wäre der dritte Intendant des MDR: Vor Wille, die seit 2011 Chefin der Drei-Länder-Anstalt ist, leitete Udo Reiter den MDR./uk/DP/he