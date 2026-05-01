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MDR will ARD-Mittagsmagazin abgeben - NDR springt ein?

08.05.26 09:16 Uhr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will aus Kostengründen das ARD-Mittagsmagazin ab 2027 abgeben. Der Sender bestätigte nach entsprechenden Medienberichten, dass sich der MDR dazu "in Gesprächen innerhalb der ARD befindet". Die bislang durch die Bundesländer nicht erfolgte Umsetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags bedeute für den MDR eine umfangreiche Budget-Kürzung.

"Diese Situation zwingt den MDR zu strategischen Entscheidungen, die sich unvermeidbar auch auf den Umfang unserer Programmangebote auswirken werden. Gleichzeitig geht es darum, die Stärken des MDR als regional verankerter Medienanbieter zu bewahren", erläuterte MDR-Sprecher. Details sollen zunächst mit MDR-Gremien Rundfunkrat und Verwaltungsrat besprochen werden.

NDR könnte das Mittagsmagazin übernehmen

Der MDR verwies auf Gespräche innerhalb der ARD. Der Norddeutsche Rundfunk habe Bereitschaft signalisiert, das Mittagsmagazin gegebenenfalls zu übernehmen.

Der MDR wolle ab 2027 außerdem die Sendung "MDR um 2" nicht mehr als lineares TV-Magazin fortführen, sondern als Streamingvariante für regionale Themen entwickeln, "die heutigen und künftigen Mediennutzungsgewohnheiten wesentlich besser entspricht", so der Sprecher./jos/DP/mis