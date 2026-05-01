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Heute im Fokus

Dominio Energy-Aktie profitiert von Mega-Fusion mit NextEra. UniCredit weitet Commerzbank-Beteiligung erneut aus. Vermögensverwalter stockt Beteiligung bei ServiceNow um 6.000 Prozent auf. Tarifkonflikt bei Samsung. Bayer präsentiert positive Phase-II-Daten zu Darolutamid. Mercedes-Benz-Chef kann sich Ausbau von Rüstungsgeschäft vorstellen.