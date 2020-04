Media-Markt und Saturn öffnen ab Mittwoch in 11 Bundesländern

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)-- Media-Markt und Saturn werden in Deutschland ihre Elektronikmärkte im Laufe der Woche schrittweise wieder in den 11 Bundesländern öffnen, in denen die Öffnung unter Auflagen erlaubt ist.

Größtenteils ab Mittwoch werden die Märkte auf verkleinerten, klar abgetrennten Verkaufsflächen mit den maximal erlaubten 800 Quadratmetern öffnen, teilte MediaMarktSaturn Retail Group mit. Dabei sollen alle vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Dazu gehören Schutzvorrichtungen und Sicherheitsabstände in den Kassen-, Info- und Servicebereichen, an den Smartbars und der Warenausgabe. Darüber hinaus sollen Kunden nach Möglichkeit kontaktlos bezahlen und Desinfektionsmittel benutzen, die Kundenfrequenz wird kontrolliert, und die Öffnungszeiten reduziert.

Geöffnet werden die meisten Märkte in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Im Zuge der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus mussten alle Media-Markt- und Saturn-Märkte im März geschlossen werden. Bis 16. April waren im Gesamtkonzern der Mutter Ceconomy 881 oder 86 Prozent der Märkte geschlossen, Ceconomy war im Quartal in die roten Zahlen gerutscht.

