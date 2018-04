Media-Saturn verhandelt über Verkauf der russischen Filialen

Düsseldorf (Reuters) - Die Ceconomy-Tochter Media-Saturn-Holding verhandelt mit dem Konkurrenten M.Video über einen Verkauf ihrer russischen Filialen.

Gleichzeitig werde ein Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an M.Video erörtert, teilte Ceconomy am Freitag in einer Pflichtmitteilung mit und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung, ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommen werde, sei noch nicht gefallen.

Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn kämpft im Russland-Geschäft mit Umsatzrückgängen. Die Kette betreibt dort knapp 60 Märkte mit rund 2500 Mitarbeitern. M.Video steht vor einem Zusammenschluss mit der russischen Eldorado.