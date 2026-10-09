Mediaone Global Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Mediaone Global Entertainment äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,27 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,440 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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