Mediaone Global Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Das EPS lag bei -0,27 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,440 INR je Aktie erzielt worden.

Mediaone Global Entertainment äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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