Medical Ikkou: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Medical Ikkou gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,74 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,06 Milliarden JPY – ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medical Ikkou 13,51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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