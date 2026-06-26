Medicenna Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Medicenna Therapeutics hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Medicenna Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,220 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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