Medicenna Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medicenna Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,220 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Medicenna Therapeutics hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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