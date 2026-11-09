Medicus Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Medicus Pharma stellte am 08.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -40,660 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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