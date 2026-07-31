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Medien: 25.000 Menschen bereits wieder nach Marokko zurückgekehrt

CEUTA (dpa-AFX) - In der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika haben bis 13.00 Uhr Medien zufolge bereits 25.000 der irregulär angekommenen Menschen das Gebiet wieder Richtung Marokko verlassen. Das berichtete das spanische Staatsfernsehen RTVE.

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Rund 60.000 Migranten waren nach Angaben der regionalen Behörden in den vergangenen zwei Tagen irregulär in Ceuta angekommen, viele schwimmend vom marokkanischen Staatsgebiet aus./aae/DP/jha