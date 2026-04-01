Medien: Abreise von Vance nach Pakistan verzögert sich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde mit dem Iran in Pakistan verzögert sich US-Medienberichten zufolge die Abreise der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance. Er hätte eigentlich am Morgen (Ortszeit Washington) zu einer möglichen weiteren Verhandlungsrunde mit dem Iran aufbrechen sollen, berichten die "New York Times" und der Sender CNN am Mittag. Stattdessen befinde sich Vance aber noch in Washington, um an weiteren politischen Besprechungen im Weißen Haus teilzunehmen, hieß es unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.

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"Axios"-Reporter Barak Ravid schrieb auf der Plattform X, dass sich auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner noch in den USA befänden. Das Flugzeug, dass sie eigentlich am Morgen von Miami nach Pakistan hätte bringen sollen, sei erst am Mittag abgehoben und befinde sich nun auf dem Weg nach Washington.

Zeit für Einigung drängt

Während die Zeit für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran angesichts einer bald auslaufenden Waffenruhe drängt, ist nach wie vor unklar, ob es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. Trump hatte am Wochenende seine Bereitschaft dazu signalisiert

- und sich bis zuletzt optimistisch gegeben. Doch aus dem Iran gibt

es noch immer keine offizielle Zusage für weitere Friedensgespräche in Islamabad.

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Vor gut bald anderthalb Wochen fand dort bereits eine erste Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen aus Washington und Teheran statt, die auf US-Seite von Vance geleitet wurde. Die Gespräche endeten jedoch ohne Ergebnis./fsp/DP/he