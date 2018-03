Sender - Geiselnehmer will Freilassung von mutmaßlichem Paris-Attentäter

Anzeige

DAX fällt unter 12.000-Punkte-Marke -- DWS-Aktie startet mit Erstkurs von 32,55 Euro an der Börse -- Trump lässt EU bei Zöllen vorerst vom Haken aber Strafe für China -- RIB Software-Aktie bricht ein

Banco Santander will Dividende für 2018 anheben. Rekordvergütung für DAX-Chefs. Apple überholt Tesla in seiner Königsdisziplin. Alibaba soll Notierung an China-Börse für Sommer planen. Auch GSK will Pfizer-Gesundheitssparte nicht kaufen. VW kündigt SUV-Modelloffensive in China an. Deutsche Wohnen erhöht Dividende.