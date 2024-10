Medien: BVB verpflichtet Rechtsverteidiger Couto fest

Werte in diesem Artikel

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat den Rechtsverteidiger Yan Couto fest verpflichtet. Der 22 Jahre alte Brasilianer ist bislang von Manchester City ausgeliehen. Nun griff aber die im Leihvertrag verankerte und an bestimmte sportliche Kriterien gebundene Kaufpflicht. Darüber berichteten am Donnerstag mehrere englische und deutsche Medien.

Couto war in den vergangenen beiden Jahren an den FC Girona verliehen und wechselte im Sommer zunächst für eine Leihgebühr in Höhe von rund vier Millionen Euro zum Revierclub. Die Kaufsumme liegt nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" nun bei rund 20 Millionen Euro. Schon im Sommer wurde kolportiert, dass die Voraussetzungen für einen festen Transfer sehr gering seien.

Wie lange der Vertrag nun laufen soll, ist unklar. Aktuell hatte der Brasilianer noch mit Anpassungsproblemen in der Bundesliga zu kämpfen./lap/DP/mis