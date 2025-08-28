Medien: Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt BVB
DORTMUND (dpa-AFX) - Der frühere BVB-Interimstrainer Mike Tullberg verlässt Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) und wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten zum FC Midtjylland in seine dänische Heimat. Demnach soll der Fußball-Bundesligist für den vorzeitigen Abgang seines bisherigen U23-Trainers eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro kassieren. Das berichten der TV-Sender Sky und "Bild".
Der Däne hatte die Profis des BVB Anfang des Jahres für drei Spiele nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin betreut, ehe Niko Kovac den Job übernommen hatte. Mit Midtjylland spielt Tullberg künftig in der Europa League./lap/DP/stw
