Medien - Johnson tritt zurück - Erklärung angekündigt

London (Reuters) - Nach der Revolte in den eigenen Reihen hat sich der britische Premierminister Boris Johnson Medienberichten zufolge zum Rücktritt entschlossen.

Dies berichteten am Donnerstag unter anderem die Sender BBC und Sky. Johnsons Büro in der Downing Street kündigt eine Erklärung des Premierministers an. Johnson werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden, hieß es. Zuvor hatte auch der erst vor weniger als zwei Tagen ernannte neue Finanzminister Nadhim Zahawi Johnson zum Rücktritt aufgefordert, nachdem mehr als 50 Minister und führende Regierungsmitarbeiter aus Protest gegen den Premier zurückgetreten waren. Johnson hatte trotz der Rücktrittswelle noch am Mittwoch erklärt, er wolle im Amt bleiben.

