Medien - Nach Orbans Wahlsieg drohen neue Spannungen mit der EU

Berlin (Reuters) - Nach dem Wahlsieg von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wächst im EU-Parlament laut Medienberichten der Druck, gegen das osteuropäische Land ein Rechtsstaatsverfahren einzuleiten.

Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des EU-Parlaments, Ingeborg Gräßle (CDU), beklage das aktuelle Ausmaß der Korruption in Ungarn sowie fehlende Transparenz und Rechenschaft in Bezug auf die öffentlichen Finanzen, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Dienstag laut Vorabmeldung. Mit beidem könne Ungarn gegen den EU-Vertrag verstoßen.

Den Zeitungen zufolge droht Ungarn zudem ein Konflikt mit der EU-Kommission: Ein Gesetzentwurf der Regierung in Budapest, der für Flüchtlingshelfer ein Aufenthaltsverbot in der Nähe der ungarischen EU-Außengrenzen ermöglicht, sei demnach kaum mit EU-Recht vereinbar. Das ergebe sich aus der Antwort von EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos auf eine EU-Parlamentsanfrage, die den Blättern vorliege.

Orban hatte bei der Parlamentswahl in Ungarn eine Zwei-Drittel-Mehrheit gewonnen und damit Rückendeckung für seinen harten Kurs gegenüber jeglicher Zuwanderung erhalten.