Medien - New York lädt Cohen zu Untersuchung der Trump-Stiftung vor

Washington (Reuters) - Der ehemalige Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, ist einem Medienbericht zufolge zu Ermittlungen über die Stiftung des US-Präsidenten vorgeladen worden.

Die Staatsanwaltschaft von New York habe eine entsprechende Anordnung erteilt, meldete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Cohen hatte sich am Vortrag schuldig bekannt, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood hatte Mitte Juni Klage gegen den Präsidenten, drei seiner Kinder und die Donald J. Trump Foundation eingereicht. Die Organisation habe dauerhaft gegen Gesetze zur Kontrolle von Wohltätigkeitsorganisationen verstoßen, sagte Underwood. Trump erklärte dazu, er werde sich nicht auf einen Vergleich einlassen. Er beschuldigte "schmierige New Yorker Demokraten", hinter der Klage zu stecken.