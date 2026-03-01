DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -7,8%Nas22.506 -1,1%Bitcoin58.756 -3,8%Euro1,1608 ±-0,0%Öl92,71 +10,0%Gold5.163 +1,5%
Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär

06.03.26 20:03 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten. Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, berichteten der US-Sender CNN und die "Washington Post" unter Berufung Personen, die mit US-Geheimdienstberichten vertraut seien.

"Es scheint sich um eine ziemlich umfassende Maßnahme zu handeln", zitierte die "Washington Post" eine der befragten Personen. CNN zufolge sind die meisten weitergegebenen Informationen Bilder, die mit modernen Satelliten Moskaus angefertigt wurden.

Russland ist offiziell nicht am Krieg beteiligt. Zwar hilft Moskau Teheran mit Waffen, ein militärischer Beistand ist dagegen nicht vorgesehen. Angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die russischen Kapazitäten - auch bei der Waffenproduktion - ohnehin stark ausgelastet. Zugleich will sich Kremlchef Wladimir Putin die für Moskau ebenfalls wichtigen Beziehungen im Nahen Osten zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht verderben./ngu/DP/jha