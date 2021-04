Medien - Sicherheitskräfte schießen auf Demonstranten in Myanmar - Fünf Tote

(Reuters) - In Myanmar haben Sicherheitskräfte Medienberichten zufolge das Feuer auf Demonstranten eröffnet und mindestens fünf Menschen getötet.

Einige Teilnehmer des Protests in der nordwestlichen Stadt Kale seien zudem verletzt worden, meldeten mehrere Nachrichtenportale unter Berufung auf Augenzeugen. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht bestätigen.

Der Protest in Kale richtete sich den Berichten zufolge gegen die Militärjunta, die sich am 1. Februar an die Macht geputscht hat. Seitdem kommt es trotz des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte regelmäßig in zahlreichen Städten zu Demonstrationen. Nach Angaben von Bürgerrechtlern wurden bislang mehr als 580 Menschen getötet und Tausende festgenommen.