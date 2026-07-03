DAX 25.670 -0,6%ESt50 6.369 -0,5%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,30 -1,2%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.400 -1,0%Euro 1,1431 -0,1%Öl 72,8 +1,0%Gold 4.136 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Medien: Trump könnte Kehrtwende bei F-35-Jets für Türkei anstreben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.65 EUR -0.65 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
205.05 EUR 0.05 EUR 0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lockheed Martin Corp.
473.70 EUR -4.30 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird beim Nato-Gipfel in Ankara Medienberichten zufolge voraussichtlich seine Bereitschaft für den Verkauf hochmoderner Kampfjets des Typs F-35 an die Türkei signalisieren. Das berichten die "New York Times" und der Sender CNN jeweils unter Berufung auf US-Beamte. Sollte es tatsächlich dazukommen, würde die US-Regierung eine langjährige Position ändern.

Werbung

Trump hatte vor kurzem bereits Bewegung in dieser Sache angedeutet, ohne konkret zu werden. Damit ein solcher Verkauf mit US-Gesetz vereinbar ist, müsste sich auch die Türkei bewegen. Offizielle Anzeichen dafür gibt es bislang nicht.

Worum es konkret geht

Die Türkei war ursprünglich Teil eines US-geführten Programms zur Entwicklung der Kampfflugzeuge und sollte diese auch beziehen. Als am Bau der F-35 beteiligter Partner hätte das Nato-Land eigentlich etwa 100 Jets bekommen sollen.

Doch nachdem die Regierung in Ankara vor Jahren das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hatte, schloss die US-Regierung die Türkei 2019 während Trumps erster Präsidentschaft aus dem Programm aus. Grund dafür waren Befürchtungen, dass Russland über das empfindliche Radar des S-400-Waffensystems an Daten über die Tarnkappenfähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. In Washington wertete man das als inakzeptables Sicherheitsrisiko für die Nato.

Werbung

Welche gesetzliche Hürde es gibt

Als Reaktion auf den Erwerb des russischen Raketenabwehrsystems verhängten die USA zudem Sanktionen gegen die Türkei, die bis heute gelten. Der US-Kongress erließ im Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt 2020 zudem eine Bestimmung, die dem Pentagon eine Lieferung von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei untersagt, solange Ankara im Besitz des S-400-Waffensystems ist.

Der "New York Times" liegen unterschiedliche Informationen zu möglichen Lösungen für diese gesetzliche Hürde vor. Einen Regierungsbeamten zitiert die Zeitung mit der Aussage, dass die Türkei ihre russischen Waffensysteme an eine Drittpartei abgeben könnte. Ein zweiter US-Beamter gab demnach an, dass noch kein Mechanismus ausgearbeitet worden sei.

Ob und wenn ja wann die Türkei tatsächlich F-35-Kampfjets aus den USA kaufen könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt entsprechend noch völlig unklar./fsp/DP/mis

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG