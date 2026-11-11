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Medien: Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi beendet

ABU DHABI (dpa-AFX) - Der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew in Abu Dhabi unter US-Vermittlung im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs ist Medienberichten zufolge beendet. Das meldeten russische Staatsmedien und die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Die Fortsetzung der am Dienstag begonnenen dreiseitigen Gespräche dauerte nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass weniger als zwei Stunden und war damit kürzer als der Auftakt am Vortag. Konkrete Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.

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Der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow hatte zuvor mitgeteilt, dass es zuerst ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland gebe. Anschließend werde das Kiewer Team die europäischen Partner treffen.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollte es heute um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene, Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie einen Gefangenenaustausch gehen.

Die Teams aus Moskau und Kiew waren im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs unter US-Vermittlung erstmals seit mehr als acht Monaten in Abu Dhabi zu direkten Gesprächen zusammengekommen./ksr/DP/stk

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