Medien - Unbekannter tötet drei Menschen an Universität im russischen Perm

Moskau (Reuters) - In Russland hat es bei Schüssen an der Universität im sibirischen Perm nach Medienberichten Tote gegeben.

Ein Unbekannter habe das Feuer eröffnet, dabei seien drei Menschen gestorben, berichtete am Montag das Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf das Innenministerium. Der Schütze sei nach Angaben eines Insiders ausgeschaltet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Auf Videoaufnahmen war am Montag zu sehen, wie Personen aus dem ersten Stock des Universitätsgebäudes springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Universitäts-Pressestelle sagte Reuters zunächst nur, vier Menschen seien verwundet werden. Die Nachrichtenagentur TASS meldete unter Berufung auf die Pressestelle, Studenten und Dozenten hätten sich in den Unterrichtsräumen eingeschlossen.