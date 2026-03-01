DAX23.208 -1,6%Est505.607 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.511 +2,1%Euro1,1564 +0,2%Öl104,4 +11,9%Gold5.092 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule

09.03.26 11:53 Uhr

TEHERAN/NEW YORK (dpa-AFX) - Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, der Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit rund 170 Toten verantwortlich. Wie Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat unabhängig voneinander herausfanden, zeigt ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.

Wer­bung

Im nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie bereits Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.

Die "New York Times" gibt an, der US-Marschflugkörper treffe einen Marinestützpunkt neben der Schule. "Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt", so die Zeitung.

Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der "New York Times" darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, als die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.

Wer­bung

Am Sonntag hatte Trump vor Journalisten den Iran beschuldigt, für die Bombardierung der Mädchenschule verantwortlich zu sein: "Meiner Meinung nach und nach dem, was ich gesehen habe, wurde das vom Iran getan." Der Vorfall werde noch untersucht, hieß es von Hegseth./sfi/DP/stw