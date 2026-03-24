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Medien: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor

25.03.26 05:26 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt, berichteten unter anderem "Axios" und die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

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Dem israelischen Sender N12 zufolge soll der Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.

"Axios" berichtete, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten - unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Laut "New York Times" war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.

Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. "Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen", sagte er. US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt./ngu/DP/zb