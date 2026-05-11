Medienbericht

Die Online-Handelsplattform eBay hat das Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers GameStop abgelehnt.

(Aktualisierung: weitere Details zu Antwort)

SAN JOSE (dpa-AFX) -Der rund 56 Milliarden Dollar schwere Vorschlag sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", schrieb Verwaltungsratschef Paul Pressler in seiner Antwort. Er verwies unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung.

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GameStop hatte das Übernahmeangebot vor gut einer Woche vorgelegt. Firmenchef Ryan Cohen sagte, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. GameStop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben.

Zweifel an der Finanzierung

ebay teilte mit, man habe das Angebot gemeinsam mit Rechts- und Finanzberatern einer gründlichen eBay unterzogen. In dem Schreiben an GameStop verwies Pressler auf mehrere Bedenken. Unklar sei nicht nur die Finanzierung der Übernahme, sondern auch die Höhe der Schulden, die dem Unternehmen durch die Transaktion entstehen würden. In einem ungewöhnlichen Schritt veröffentlichte eBay auch gleich den Brief der TD Bank an GameStop, in dem sie der Firma gute Aussichten bescheinigte, einen Kredit von bis zu 20 Milliarden Dollar für den eBay-Kauf aufnehmen zu können.

Pressler hob zudem die verbesserte Geschäftsentwicklung von eBay hervor, da das Unternehmen eine Wende vollzogen habe, um besser mit Giganten wie Amazon konkurrieren zu können. "Wir haben unseren strategischen Fokus geschärft, die Umsetzung gestärkt, unseren Marktplatz und das Verkäufererlebnis verbessert und den Aktionären konsequent Kapital zurückgeführt", schrieb Pressler.

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GameStop als Zockeraktie

Gamestop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateurhändler aus dem Netz den Kurs der Aktie in die Höhe trieben, obwohl Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell der Firma gezweifelt hatten. GameStop-Fans und andere private Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen. Im NASDAQ-Handel zeigte sich die eBay-Aktie 2,10 Prozent höher bei 110,40 US-Dollar, während GameStop-Papiere an der NYSE um 3,37 Prozent fielen auf 22,39 US-Dollar.

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SAN JOSE (dpa-AFX)