Amazon-Aktie bricht ein: FTC will offenbar wegen Manipulation von Werbepreisen klagen
Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt.
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Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere an der NASDAQ zuletzt um 3,28 Prozent auf 257,69 US-Dollar ab. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial.
Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde.
/la/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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