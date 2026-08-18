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Medienbericht

Amazon-Aktie bricht ein: FTC will offenbar wegen Manipulation von Werbepreisen klagen

Amazon-Aktie bricht ein: FTC will offenbar wegen Manipulation von Werbepreisen klagen

Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
222.15 EUR -7.65 EUR -3.33 %
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Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere an der NASDAQ zuletzt um 3,28 Prozent auf 257,69 US-Dollar ab. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial.

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Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde.

/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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