DAX24.669 ±-0,0%Est506.216 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 +1,8%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.458 +0,3%Euro1,1395 +0,1%Öl72,56 -0,7%Gold4.047 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert
Neues Mega-Kursziel für die TSMC-Aktie - UBS setzt auf den KI-Boom Neues Mega-Kursziel für die TSMC-Aktie - UBS setzt auf den KI-Boom
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Medienbericht

BAT-Aktie tiefer: Tabakkonzern streicht wohmöglich Tausende Jobs

29.06.26 10:27 Uhr
BAT-Aktie schwächer: Tausende Stellen wackeln scheinbar | finanzen.net

Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) will Kreisen zufolge im Rahmen eines Konzernumbaus Arbeitsplätze abbauen und damit seine Kosten deutlich senken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
54,18 EUR -1,18 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philip Morris Inc.
158,06 EUR 0,64 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei plane das Unternehmen, seine weltweit 47.000 Stellen etwa um ein Fünftel zu reduzieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und verweist dabei auf eine interne Mitteilung des Konzerns. Bis Ende dieses Jahres wolle der Hersteller von Dunhill-Zigaretten rund 5.500 Stellen streichen und weitere 3.500 auslagern. Diese Zahlen beinhalteten nicht das US-Geschäft, das über die Tochtergesellschaft Reynolds American Inc. betrieben wird. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 1,7 Prozent.

Bis Ende 2028 strebe das Unternehmen jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund (Millionen Euro) an, hieß es weiter. British American Tobacco hat in vielen seiner Märkte mit einer sinkenden Nachfrage nach traditionellen Zigaretten zu kämpfen und muss gleichzeitig in Nikotinalternativen investieren. Wie ihr Konkurrent Philip Morris International Inc. wollen die Briten mehr als die Hälfte ihrer Erlöse mit alternativen Nikotinprodukten wie Vuse-E-Zigaretten und Velo-Nikotinbeuteln erzielen.

Die BAT-Aktie verliert im Londoner Handel zeitwesie 1,41 Prozent auf 46,84 Pfund.

/mne/stk

LONDON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Philip Morris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
09.06.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
26.05.2026BAT OverweightBarclays Capital
15.05.2026BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
26.05.2026BAT OverweightBarclays Capital
15.04.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
26.03.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2026BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
24.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
12.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen