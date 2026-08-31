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Medienbericht

BVB-Aktie: Nach Konstantelias-Ausfall - Arsenal-Talent verstärkt den Kader

BVB-Aktie: Nach Konstantelias-Ausfall - Arsenal-Talent verstärkt den Kader

Borussia Dortmund hat einen schnellen Ersatz für den schwer verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden.

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Der Fußball-Bundesligist hat Ethan Nwaneri vom FC Arsenal per Leihe verpflichtet. Der Offensivspieler kommt für ein Jahr zum deutschen Vizemeister, wie die Dortmunder mitteilten. Berichten zufolge übernimmt der BVB das komplette Gehalt des Engländers.

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Ricken: "Technisch enorm versiert"

"Durch den längeren Ausfall von Giannis Konstantelias war es uns wichtig, unseren Kader kurzfristig noch einmal verstärken zu können. Für uns war Ethans Verpflichtung die sportlich nun bestmögliche Lösung", sagte Dortmunds Sportvorstand Lars Ricken. Er bezeichnete Nwaneri als "technisch enorm versierten Mittelfeldspieler".

Nwaneri durchlief die Jugendakademie des FC Arsenal und gab sein Debüt bei den Profis bereits im Alter von 15 Jahren. Durch seinen ersten Auftritt im Alter mit 15 Jahren und 181 Tagen schrieb er als jüngster Spieler der Premier League Geschichte.

Kreuzbandriss bei Konstantelias

Für die Profimannschaft der Londoner stand der 19-Jährige bisher 51 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete zwei Treffer vor. Nwaneri war in der vergangenen Saison an Olympique Marseille in die erste französische Liga ausgeliehen gewesen. Als einer seiner größten Förderer gilt Per Mertesacker. Der baldige Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes betreute Nwaneri als Nachwuchschef des FC Arsenal.

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Dortmunds Neuzugang Konstantelias war beim 2:0 gegen den Hamburger SV am Samstag in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Die darauffolgende MRT-Untersuchung ergab, dass sich Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt.

/dha/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com

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