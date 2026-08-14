DAX 26.438 -0,0%ESt50 6.557 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.599 +0,6%Euro 1,1597 +0,2%Öl 88,8 +0,4%Gold 4.395 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Medienbericht

BVB-Aktie tiefer: Konstantelias soll Offensive nach El-Mala-Absage verstärken - Veerman verpflichtet

BVB-Aktie tiefer: Konstantelias soll Offensive nach El-Mala-Absage verstärken - Veerman verpflichtet

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach dem verpassten Transfer von Said El Mala wohl eine Alternative für die Offensive gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.18 EUR 0.02 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias. Demnach zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Werbung

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele.

Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben.

Werbung

Berichte: BVB verpflichtet Niederländer Veerman fürs Zentrum

Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Joey Veerman. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Fußball-Bundesligist mit dem Niederländer auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Demnach zahlt der deutsche Vizemeister etwa 22 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Veerman kommt den Berichten zufolge per Ausstiegsklausel vom niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für die Mannschaft aus Eindhoven erzielte der 27-Jährige in 198 Spielen 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Für die niederländische Nationalmannschaft stand Veerman bereits 16-mal auf dem Rasen, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Mittelfeldspieler nicht nominiert.

Nach dem Verpassen des Transfers von Said El Mala würde Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in mehrere Transfers streuen. Auch die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias für kolportierte 32 Millionen Euro steht Berichten zufolge kurz bevor. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben.

Werbung

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 3,16 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: VI Images via Getty Images, ninopavisic / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.