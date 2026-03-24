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Medienbericht

Glencore-Aktie freundlich: Kanadische Staatshilfe für Kupferschmelze im Gespräch

30.03.26 12:43 Uhr
Glencore-Aktie feiert: Kanada stellt Hilfe für Kupferschmelze in Aussicht | finanzen.net

Die kanadische Regierung prüft nach Informationen von Bloomberg Finanzhilfen in Höhe von etwa 150 Millionen Kanadischen Dollar, um Glencore bei der Erfüllung von Emissionsauflagen in seiner Kupferschmelze nordwestlich von Montreal zu unterstützen.

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Der Rohstoffriese hatte damit gedroht, die Schmelze wegen neuer Umweltauflagen zu schließen, nun prüfe die Regierung Hilfen, um ein neues Systeme zur Emissionskontrolle zu finanzieren, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

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Die Provinzregierung in Quebec hat dem Bericht zufolge zudem Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die Glencore mehr Zeit geben würden, die strengeren Emissionsziele zu erreichen.

"Während wir auf regulatorische Klarheit warten, sind wir offen dafür, andere Mechanismen, insbesondere finanzielle, zur Risikoteilung zu prüfen", erklärte Glencore auf Bloomberg-Nachfrage. Unterdessen bezeichnete ein Regierungssprecher die Schmelze als strategisch wichtig.

Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zeitweise 2,14 Prozent höher bei 5,50 Pfund.

DJG/DJN/rio/hab

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Glencore

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04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
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30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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