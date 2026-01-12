DAX24.849 +0,2%Est505.987 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1844 -0,1%Öl68,12 -0,7%Gold4.928 -1,3%
Medienbericht

Norwegian Cruise Line-Aktie profitiert: Elliott steigt offenbar als Großaktionär ein

17.02.26 10:10 Uhr
NYSE-Aktie Norwegian Cruise Line im Umbruch? Aktivistischer Investor Elliott sichert sich offenbar große Anteile | finanzen.net

Elliott steigt wohl bei Norwegian Cruise Line ein: Der aktivistische Investor sichert sich angeblich über 10 Prozent der Aktien und will die Performance des Unternehmens verbessern.

• Elliott steigt wohl bei Norwegian Cruise ein
• Adam Goldstein von Royal Caribbean als möglicher Aufsichtsrat-Kandidat
• Aktie unter Druck

Laut Insiderberichten des Wall Street Journal, die von Reuters aufgegriffen wurden, hat Elliott Management eine signifikante Beteiligung von über 10 Prozent an der Norwegian Cruise Line aufgebaut. Er plant offenbar, Änderungen beim Unternehmen voranzutreiben.

Aktivist setzt wohl auf Management-Wechsel und Erfahrung der Konkurrenz

Laut dem Medienbericht hat Elliott Adam Goldstein, den ehemaligen Präsidenten und COO von Royal Caribbean, privat als potenziellen Kandidaten für einen Sitz im Aufsichtsrat von Norwegian Cruise angesprochen. Ziel sei es, sowohl die finanzielle Leistung von Norwegian Cruise als auch das Gästeerlebnis zu verbessern, heißt es weiter. Elliott betrachte den Konkurrenten Royal Caribbean als erfolgreich in beiden Bereichen und glaube, dass Norwegian Cruise zuvor bereits eine starke Wende erzielt hat.

Zuletzt hatte Norwegian Cruise Line den ehemaligen CEO von Subway Restaurants, John Chidsey, als neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und Harry Sommer ersetzt, wie aus einer Pressemitteilung vom 12. Februar hervorgeht. Das Unternehmen hatte zudem angekündigt, dass der Gewinn im vierten Quartal unter den Erwartungen liegen könnte.

Aktienkurs wird angeschoben - Konkurrenz profitiert

Die Aktie von Norwegian Cruise Line scheint nach den Gerüchten auf den Kaufzetteln zu stehen: Vorbörslich geht es im NYSE-Handel zeitweise um 6,19 Prozent auf 22,82 US-Dollar nach oben.

Die Papiere haben innerhalb des letzten Jahres knapp 20 Prozent an Wert verloren, während Konkurrenten wie Royal Caribbean und Carnival aufgrund starker Nachfrage und höherer Ticketpreise zulegen konnten. Royal Caribbean prognostiziert in seiner jüngsten Aussicht weiterhin eine hohe Nachfrage, da wohlhabende Kunden Kreuzfahrten bevorzugen.

Der Einstieg von Elliott könnte für Norwegian Cruise Line womöglich ein Wendepunkt sein, insbesondere angesichts der unterdurchschnittlichen Performance und der laufenden Management-Umstrukturierungen. Experten erwarten, dass der aktivistische Investor Druck auf das Unternehmen ausüben wird, um operative Effizienz und Gästezufriedenheit zu steigern.

Redaktion finanzen.net

