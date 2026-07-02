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Medienbericht

QIAGEN-Aktie klettert zweistellig: Anscheinend Interesse von Finanzinvestoren

QIAGEN-Aktie klettert zweistellig: Anscheinend Interesse von Finanzinvestoren

Übernahmespekulationen haben die Aktien von QIAGEN am Donnerstagnachmittag angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
36.22 EUR 3.87 EUR 11.96 %
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Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellten zuletzt um 14 Prozent auf 37,80 Euro in die Höhe und erreichten so das Niveau von März. Damit waren die Anteilsscheine der klare Gewinner im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.

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QIAGEN wecke das Interesse von Finanzinvestoren wie EQT AB und Advent an einer Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch KKR & Co. zählt demnach zu den Private-Equity-Investoren, die Interesse an QIAGEN bekundet haben sollen. Weitere Beteiligungsgesellschaften und strategische Investoren könnten das Unternehmen ebenfalls anziehen, hieß es ferner. Vertreter von EQT, Advent, KKR und QIAGEN lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab. Im Januar hatte es bereits Übernahmespekulationen gegeben.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, QIAGEN

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23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
28.05.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital