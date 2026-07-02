QIAGEN-Aktie klettert zweistellig: Anscheinend Interesse von Finanzinvestoren
Übernahmespekulationen haben die Aktien von QIAGEN am Donnerstagnachmittag angetrieben.
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Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellten zuletzt um 14 Prozent auf 37,80 Euro in die Höhe und erreichten so das Niveau von März. Damit waren die Anteilsscheine der klare Gewinner im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.
QIAGEN wecke das Interesse von Finanzinvestoren wie EQT AB und Advent an einer Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch KKR & Co. zählt demnach zu den Private-Equity-Investoren, die Interesse an QIAGEN bekundet haben sollen. Weitere Beteiligungsgesellschaften und strategische Investoren könnten das Unternehmen ebenfalls anziehen, hieß es ferner. Vertreter von EQT, Advent, KKR und QIAGEN lehnten dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab. Im Januar hatte es bereits Übernahmespekulationen gegeben.
/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, QIAGEN
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|Datum
|Rating
|Analyst
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital