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Siemens-Aktie tiefer: Italien-Deal soll wohl Zugsparte stärken

12.05.26 12:21 Uhr
Siemens-Aktie im Minus: Italien-Übernahme im Visier? | finanzen.net

Der Technologiekonzern Siemens will offenbar sein Bahngeschäft durch einen Zukauf ausbauen.

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So prüft das Unternehmen eine mögliche Übernahme von Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationstechnik für Züge, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Personen berichtet. Im Rahmen einer Transaktion könnte Mer Mec mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, hieß es weiter.

Eine Übernahme von Mer Mec würde den Technologie- und Softwarebereich der Zugsparte von Siemens stärken und Aussagen von Siemens untermauern, wonach die Bahnsparte Mobility zum Kerngeschäft gehört. Die Beratungen dauerten an, und es besteht den informierten Personen zufolge keine Gewissheit, dass sie zu einem Abschluss führen werden. Ein Vertreter von Siemens lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Mer Mec wollte sich zunächst nicht äußern.

Die Siemens-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 266,20 Euro.

/nas/mne/jha/

MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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