Software-Aktien im Übernahmefieber: Workday-Fantasie befeuert SAP & Nemetschek

Medienbericht

14.08.26 09:45 Uhr

Die Übernahmefantasie um das US-Unternehmen Workday hat am Freitag auch Europas Softwarewerte beflügelt.

Im DAX zogen SAP um gut 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar an. Im MDAX erholten sich Nemetschek (Nemetschek SE) an der Spitze um fast 10 Prozent und auch im europäischen Technologie-Branchenindex waren Softwarenamen vorne zu finden.

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Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Vorabend berichtet, dass sich Workday in Übernahmeverhandlungen mit dem Privatinvestor Silver Lake befindet. Die Übernahmefantasie trieb die Workday-Papiere dann um zeitweise fast 30 Prozent nach oben.

Die Nachricht traf offenbar zugleich den richtigen Nerv der von KI-Verdrängungssorgen geplagten Branche. Ein Börsianer hob hervor, dass die Branche zuletzt bereits angesichts ihrer niedrigen Bewertungen von gewissen Umschichtungen profitiert hätten, nachdem sie lange nicht gut gelaufen waren.

Auch SAP liegen 2026 noch zweistellig im Minus, obwohl sie sich seit Mitte Juli vom tiefsten Niveau seit drei Jahren aus inzwischen schon um 45 Prozent erholt haben.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)