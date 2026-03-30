Medienbericht

Im Ringen um die Kapitalanforderungen für die UBS haben Schweizer Parlamentarier nach einem Bericht der Financial Times (FT) leitenden Managern der Großbank unter der Hand einen Kompromiss in Aussicht gestellt.

Dabei würde der Plan der Regierung in Bern, der eine Erhöhung der Kapitalanforderungen für die Bank vorsieht, abgeschwächt, berichtet die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf anonyme Quellen.

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Die Bedingungen für einen solchen Kompromiss seien noch nicht festgelegt, aber ein wichtiger Parlamentsausschuss werde voraussichtlich ab Mai das Verfahren übernehmen, sobald die Regierung ihre Entscheidung darüber getroffen hat, wie viel Kapital die UBS zurücklegen solle, heißt es dort weiter.

Die UBS wollte sich auf Anfrage der FT nicht zu dem Thema äußern.

Die UBS-Aktie notiert via SIX zeitweise 2,81 Prozent auf 30,39 Franken.

DJG/DJN/rio/brb

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