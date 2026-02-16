DAX24.818 +0,1%Est505.972 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.749 -0,7%Euro1,1827 -0,2%Öl68,32 -0,4%Gold4.916 -1,5%
Medienbericht

Warner Bros.-Aktie steigt: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht weiter

17.02.26 14:24 Uhr
NASDAQ-Aktie Warner Bros. im Fokus: Paramount kämpft weiter um Übernahme | finanzen.net

Der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers geht in eine neue Runde.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Netflix Inc.
65,06 EUR 0,35 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
8,60 EUR 0,20 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,59 EUR -0,15 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen, wie am Dienstag bekannt wurde. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits mit Verweis auf informierte Personen berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount Skydance einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix. Nun sind die Voraussetzungen für einen möglichen zweiten Bieterkampf geschaffen.

Warner und Netflix waren Anfang Dezember eine verbindliche Übernahmevereinbarung eingegangen. Wenige Tage später schmiss Paramount seinen Hut in den Ring und bot 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Warner-Konzern.

Vor knapp einem Monat änderte Netflix dann sein Gebot und will seine bisherige Offerte von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner seitdem komplett in bar bezahlen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Paramount bot anschließend an, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Riesen überweisen müsste.

Der Mitteilung zufolge hat sich Warner nun mit Netflix geeinigt, sieben Tage lang mit Paramount über die Bedingungen seines jüngsten Angebots zu verhandeln. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Banker von Paramount einem Warner-Vorstandsmitglied eine Offerte von mindestens 31 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt hatte. Das ist 1 Dollar pro Aktie mehr als das letzte Angebot von Paramount. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass das aktuelle Angebot nicht sein "bestes und endgültiges" sei.

Die Netflix-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 1,18 Prozent höher bei 77,78 US-Dollar, während die Paramount-Aktie an der NASDAQ vorbörslich bei 3,53 im Plus bei 10,68 US-Dollar notiert. Auch die Warner Bros-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich 2,43 Prozent höher bei 28,67 US-Dollar.

/lew/stw/mis

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

