Medienberichte

Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Allianz für europäisches Satellitennetz im Gespräch

08.09.26 11:26 Uhr

Europas große Telekommunikationsanbieter sind einem Medienbericht zufolge in ersten Gesprächen über das Bilden eines Konsortiums, um sich um Satellitenfrequenzen zu bewerben und einen "Direct-to-Mobile"-Dienst anzubieten.

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Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen. Werbung Die Deutsche TelekomDeutsche Telekom, Orange, die Vodafone Group und Telefonica würden ein gemeinsames Angebot einreichen, um sich einen Anteil an den Frequenzen zu sichern, die die Europäische Union für einen lokalen Betreiber reservieren will, so Bloomberg hinzu. Bislang seien noch keine endgültigen Entscheidungen bezüglich des Konsortiums oder der Pläne zur Einreichung eines Angebots getroffen worden, schrieb Bloomberg. Die Deutsche Telekom-Aktien notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent höher bei 28,48 Euro. Für die Papiere von Vodafone geht es im Londoner Handel derweil um 1,43 Prozent nach oben auf 1,27 Pfund. Die Papiere von Telefonica verlieren im Handel in Madrid 0,08 Prozent auf 3,6110 Euro. DJG/DJN/apo/uxd DOW JONES

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